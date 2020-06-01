بطولة إيطاليا: الاستئناف بمباراة تورينو-بارما في 20 يونيو

جدول ومواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ونشرت الرابطة الإثنين الجدول الكامل للفترة المتبقية من موسم 2019-2020، والتي ستمتد بين 20 حزيران/يونيو والثاني من آب/أغسطس.

وتتبقى 12 مرحلة كاملة من "سيري أ"، إضافة الى أربع مباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

وستكون البداية مع هذه المباريات الأربع، وأولها تورينو وضيفه بارما عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينيتش) في 20 حزيران/يونيو، وتليها في اليوم نفسه مباراة هيلاس فيرونا وكالياري.

وفي اليوم التالي، يقام لقاء أتالانتا وساسوولو، وبعده إنتر-سمبدوريا، في المواقيت نفسها.

أما المرحلة السابعة والعشرين، وهي أول مرحلة كاملة بعد العودة، فستقام بين 22 حزيران/يونيو و24 منه.

وستتوزع المراحل بمعدل اثنتين أسبوعيا، من أجل إتمام المباريات الـ124 المتبقية خلال 44 يوما.

في المقابل، لم تحدد السلطات الرياضية بعد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة كأس إيطاليا، والتي سبق لوزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أن أبدى رغبته في ان تستكمل قبل انطلاق مباريات الدوري.

وبلغت المسابقة إياب الدور نصف النهائي، والذي يجمع بين نابولي وإنتر ميلان (فاز الأول ذهابا بهدف نظيف)، ويوفنتوس وميلان (تعادلا 1-1).

وبحسب التقارير، قد تقام مباراتا الدور نصف النهائي في 12 و13 حزيران/يونيو، أو 13 و14 منه، على ان تقام المباراة النهائية في 17.

وعمدت رابطة الدوري الى تعديل المواقيت المعتادة لإقامة المباريات من أجل التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وستقام غالبية المباريات عند الساعة 19:30 او 21:45 بالتوقيت المحلي، بينما ستقام عشر مباريات فقط عند الساعة 17:15.

