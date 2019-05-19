بطولة إيطاليا: إمبولي يقضي على حلم تورينو بدوري الأبطال

بخر إمبولي الآمال الضئيلة المتبقية لتورينو بتحقيق حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك باكتساحه 4-1 الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل تورينو الى اللقاء على خلفية 8 مباريات متتالية دون هزيمة، باحثا عن البقاء في دائرة الصراع على إحدى البطاقتين المتبقيتين المؤهلتين الى دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي لم يشارك فيها سوى مرة واحدة فقط في تاريخه وذلك موسم 1976-1977 حين وصل الى الدور الثاني على حساب مالمو السويدي ثم خرج على يد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

لكن إمبولي بدا عازما على الاستفادة من تعادل جنوى مع كالياري (1-1) السبت من أجل ترك المركز الثامن عشر الذي يهبط صاحبه الى الدرجة الثانية، وقد نجح في تحقيق مبتغاه بفضل رباعية تناوب على تسجيلها الغاني أفريي أكوا (27) وكريستيان ديل أوركو (65) وجيوفاني دي لورنزو (70) وفرانشيسكو كابوتو (89)، فيما كان هدف الضيوف الوحيد من نصيب الإسباني ياو فالكي (56).

ورفع إمبولي رصيده الى 38 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة أمام جنوى قبل المرحلة الختامية التي يحل فيها ضيفا على إنتر ميلان الثالث، فيما تجمد رصيد تورينو عند 60 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز السادس الأخير المؤهل الى "يوروبا ليغ".

وسيكون تورينو أمام مهمة صعبة في المرحلة الختامية إذ يتواجه الأحد المقبل مع ضيفه لاتسيو الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين في المركز الثامن لكنه ضمن مشاركته القارية نتيجة فوزه بمسابقة الكأس على حساب أتالانتا.

وفشل فيورنتينا في الحصول على نقطة تضمن له البقاء في دوري الأضواء بغض النظر عن نتائج المرحلة الأخيرة، وذلك بخسارته أمام مضيفه بارما صفر-1 بهدف من النيران الصديقة سجله البرازيلي جيرسون سانتوس خطأ في مرمى فريقه (80)، ما يجعل مباراته الأخيرة على أرضه أمام جنوى هامة لأنه يتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط على الأخير (تعادلا في المواجهة المباشرة الأولى دون أهداف ما يعني أن فوز جنوى سيمنحه الأفضلية).

وفي مباراة هامشية لا تؤثر على صراع المشاركة القارية أو تجنب الهبوط، تعادل كييفو الهابط أصلا مع ضيفه سمبدوريا التاسع دون أهداف.

