بطولة إيطاليا: أتالانتا يهدر نقطتين ثمينتين

ورغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السابعة تواليا، أضاع أتالانتا نقطتين قد تكون مكلفتين جدا في صراعه من أجل محاولة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لاسيما أنه يخوض ثلاث مباريات صعبة للغاية في المراحل الست الأخيرة، أولها الإثنين المقبل ضد نابولي، إضافة الى مباراتيه مع لاتسيو ويوفنتوس حامل اللقب والمتصدر.

وتراجع ممثل برغامو الى المركز السادس بفارق نقطتين خلف ميلان، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، ونقطة خلف روما الخامس، وذلك بعد فوز الأخيرين السبت على لاتسيو وأودينيزي تواليا بنتيجة واحدة 1-صفر.

وفي المقابل، بقي إمبولي في المركز الثامن عشر بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.