بريشيا يقيل كوريني لسوء النتائج

وكان المدرب البالغ 49 عاماً أقيل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحل بدلاً منه فابيو غروسو، ثم أعيد استقدامه بعد شهر إثر خلاف بين غروسو والمهاجم النجم ماريو بالوتيلي.

لكن منذ عودة كوريني، فاز بريشيا في مباراتين فقط أمام سبال وليتشي المتواضعين، حاصداً نقطتين فقط في آخر ست مباريات.

ويحتل الفريق الصاعد وصافة القاع في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن سبال.

وتولى كوريني، الذي حمل ألوان بريشيا كلاعب، تدريب الفريق للمرة الأولى في ايلول/سبتمبر 2018، وقاده إلى الصعود هذا الموسم بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وأشارت تقارير أن مدرب باليرمو وكالياري السابق الأوروغوياني دييغو لوبيز سيتولى الإشراف على الفريق في الدوري في مواجهتي أودينيزي ويوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة.