برانديلي يستقيل من تدريب فيورنتينا

وقال المدرب في رسالة نشرها النادي على صفحته الرسمية الثلاثاء "في الأشهر الأخيرة، نما ظل في داخلي بدّل من طريقة رؤيتي اللأشياء".

وأضاف "أتيت إلى هنا لإعطاء 100 في المئة، ولكن فور شعوري بأن اللأمور لم تعد ممكنة، ومن أجل مصلحة الجميع قررت التراجع".

وتابع "أعلم أن مسيرتي التدريبية قد تتوقف هنا، ولكني لست نادماً وليس من الوارد أن لأفعل ذلك".

وكان فيورنتينا أعلن في وقت سابق في بيان أن المدرب البالغ 63 عاماً "قدّم استقالته إلى إدارة النادي".

وأضاف النادي التوسكاني "بكثير من الأسف، وافق النادي على طلب المدرب وتفهم الأسباب التي هي أبعد من كرة القدم".