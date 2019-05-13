باليرمو الى الدرجة الثالثة الايطالية بسبب مخالفات مالية

واوضح الاتحاد المحلي في بيان أنه قرر "إسقاط باليرمو الى المركز الاخير في الدرجة الثانية" وبالتالي الهبوط الى الثالثة بسبب انتهاء بطولة الدرجة الثانية.

وتوجه اتهامات الى نادي جزيرة صقلية بمخالفات في الادارة المالية من قبل العديد من المسؤولين السابقين، بمن فيهم رئيسه السابق ماوريتسيو تسامباريني.

وأنهى باليرمو دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث وكان يتوجب عليه خوض دورة فاصلة للتأهل الى الاولى بمواجهة أندية بينيفينتو وبيسكارا وهيلاس فيرونا ولا سبيتسيا وسيتاديلا.

وفي حال تم تثبيت عقوبة باليرمو من المرجح تأجيل هذه الدورة، على ان يحل بيروجيا بدلا منه.