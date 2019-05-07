باكايوكو يوضّح موقفه من المشادة مع غاتوزو



فبعد إصابة الأرجنتيني لوكاس بيليا في الدقيقة 25، طلب غاتوزو من الفرنسي المعار من تشيلسي الإنكليزي والأساسي عادة في تشكيلة الفريق اللومباردي الإحماء من أجل دخول الملعب، لكنه بدا غير متحمس للفكرة ما دفع بمدربه إلى إدخال خوسيه ماوري بدلا منه.

ودخل غاتوزو وباكايوكو في مشادة بحسب صور شبكة "سكاي سبورتس" وبان الفرنسي وكأنه يقول لمدربه "ارحل عني يا رجل!".



وأجاب مدربه الذي سئل عن الموضوع بعد اللقاء "لا أريد الحديث عنه هنا لكن في غرف الملابس..."، مهددا "في نهاية الموسم، سنرى من تصرف بشكل جيد ومن لم يفعل ذلك".

وردّ لاعب موناكو السابق في صفحته على موقع تويتر "لا أقبل أن اعتبر لاعبا يرفض الدخول إلى أرض الملعب عندما يطلب منه مدربه ذلك ولا يحترم ناديه وزملاءه".

تابع "طُلب مني الاستعداد بحال اضطر الفريق لإجراء تغيير. فورا بدأت الاستعداد وذهبت للإحماء خلال دقيقتين أو ثلاث. ثم طُلب مني العودة إلى المقعد. حصل كل ذلك بين الدقيقتين 23 و26. جلست على المقعد وتوجّه إلي بعبارات غير متوقعة، ولم أقم سوى بتكرار كلماته. لا شيء أكثر من ذلك".

وأردف "لكي تكون الأمور واضحة: لم أرفض أبدا دخول المباراة ولم أتأخر بعملية الاحماء. يبدو لي أن المشاهد تتحدث عن نفسها".

وفُسر تواجد باكايوكو على مقاعد البدلاء بتأخره عن حضور التمارين الأربعاء الماضي.

وأعير الفرنسي البالغ 24 عاما هذا الموسم من تشيلسي مع خيار شرائه بخمسة وثلاثين مليون يورو، لكنه كان هدفا لهتافات عنصرية هذه السنة خصوصا من جماهير نادي لاتسيو.

وأبقى ميلان على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وذلك بفوزه على ضيفه بولونيا 2-1 الاثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري.

