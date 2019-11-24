باريلا يغيب عن إنتر لحاجته إلى عملية جراحية

وأفاد الـ "نيراتسوري" في بيان الأحد أنّ "النتائج أظهرت عن ضرر في جزء من غضروف ركبته".

وتابع "سيخضع باريلا لجراحة بالمنظار لإزالة الضرر".

واضطر باريلا لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في لقاء فريقه أمام مضيفه تورينو السبت في الدوري والذي انتهت بفوز إنتر بثلاثية نظيفة.

وعلّق لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاماً على إصابته أنّه "شعر بطقطقة في الركبة"، فيما كان فريقه أعلن في البداية أنّ باريلا يعاني من التواء في الركبة قبل أن يقر بخطورة الإصابة وضرورة خضوعه لعملية جراحية.

وتلقت آمال مدرب إنتر أنطونيو كونتي ضربة في سعيه للفوز بلقب الـ "سيري أ" حيث يحتل فريقه المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب (35 مقابل 34).

وقال كونتي "إنّه محارب، ولاعب مهم بالنسبة لنا".

ويمكن أن تصل مدة غياب باريلا الذي انتقل هذا الموسم من كالياري على سبيل الإعارة إلى شهر بحسب تقارير صحافية إيطالية.

ويغيب باريلا عن الاستحقاق القاري لفريقه الأربعاء أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعن المباراة الأخيرة أمام برشلونة الاسباني في 10 كانون الأول/ديسمبر في ختام دور المجموعات.