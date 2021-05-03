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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

بارما يلحق بكروتوني الى الدرجة الثانية

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لحق بارما بكروتوني الى الدرجة الثانية الإيطالية بعد ثلاثة مواسم في دوري الاضواء، بعد خسارته الاثنين بهدف نظيف أمام مضيفه تورينو في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين الاثنين.

beIN SPORTS

سجل الكوسوفي مرغيم فويفودا هدف الفوز في الدقيقة 63 ليتجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز ما قبل الأخير على بعد 12 نقطة من كالياري الذي يحتل أول مراكز المنطقة الآمنة قبل اربع مراحل من النهاية.

ولكن في ظل تفوق كالياري في المواجهتين المباشرتين، بات حكمًا مستحيلاً على فريق المدرب روبرتو دافيرسا البقاء في دوري النخبة.

فيما حصد تورنيو ثلاث نقاط مهمة في معركة البقاء وتقدم إلى المركز الخامس عشر على بعد ثلاث نقاط من بينيفينتو الثامن عشر أول مراكز الهبوط.

أمجاد الماضي

خلال تسعينات القرن الماضي، كان بارما من أفضل الفرق الإيطالية وقوة ضاربة في أوروبا حيث فاز بكأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) عامي 1995 و1999، وكأس الكؤوس الاوروبية عام 1993.

أدى الانهيار المالي إلى هبوطه من الدرجة الأولى في العام 2015 إلى الرابعة، ليواصل تدريجيًا صعوده الى دوري الاضواء في العام 2018.
 

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