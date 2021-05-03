بارما يلحق بكروتوني الى الدرجة الثانية

سجل الكوسوفي مرغيم فويفودا هدف الفوز في الدقيقة 63 ليتجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز ما قبل الأخير على بعد 12 نقطة من كالياري الذي يحتل أول مراكز المنطقة الآمنة قبل اربع مراحل من النهاية.

ولكن في ظل تفوق كالياري في المواجهتين المباشرتين، بات حكمًا مستحيلاً على فريق المدرب روبرتو دافيرسا البقاء في دوري النخبة.

فيما حصد تورنيو ثلاث نقاط مهمة في معركة البقاء وتقدم إلى المركز الخامس عشر على بعد ثلاث نقاط من بينيفينتو الثامن عشر أول مراكز الهبوط.

أمجاد الماضي

خلال تسعينات القرن الماضي، كان بارما من أفضل الفرق الإيطالية وقوة ضاربة في أوروبا حيث فاز بكأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) عامي 1995 و1999، وكأس الكؤوس الاوروبية عام 1993.

أدى الانهيار المالي إلى هبوطه من الدرجة الأولى في العام 2015 إلى الرابعة، ليواصل تدريجيًا صعوده الى دوري الاضواء في العام 2018.

