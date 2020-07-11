بارما يعلن أول إصابة بكورونا منذ استئناف الموسم

وعاودت "سيري أ" نشاطها في حزيران/يونيو بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب "كوفيد-19".



وأكد النادي في بيان أنّ: "هذا الشخص الذي لا تظهر عليه أيّ عوارض، تمّ عزله بشكل سريع تماشياً مع التوجيهات الفدرالية والحكومية" للتعامل مع حالات مماثلة.



وأكد بارما أنّ كل أفراده الآخرين: "خضعوا لفحوص جاءت نتيجتها سلبية، وبدأوا إجراءات عزل في المقر الرياضي، سيواصلون نشاطاتهم بشكل طبيعي وسيخضعون لمراقبة دائمة".



ويحتل بارما المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات المرحلة الثانية والثلاثين في وقت لاحق السبت، والتي من المقرر أن يستضيف خلالها بولونيا غداً الأحد.