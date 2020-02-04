بارما يستبعد جرفينيو لغيابه عن التدريبات

وذكرت تقارير أن المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً غاب عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي عندما كان يحاول الضغط على النادي من أجل الانتقال إلى صفوف السد القطري الذي يدربه نجم برشلونة الإسباني السابق تشافي هرنانديز.

وقال بارما إنّ جرفينيو سيتدرب بمفرده حتى إشعار آخر.

وفشلت صفقة انتقال المهاجم الدولي الإيفواري لأنه لم يتم تسجيله قبل الموعد النهائي لإغلاق فترة الانتقالات الشتوية يوم الجمعة الماضي.

وذكر بارما أنّه سلّم الوثائق قبل الموعد المحدد يوم الجمعة، لكن تشافي أكد أنّ ناديه لم يستلمها.

وانضم جرفينيو إلى بارما في عام 2018 بعد موسمين مع نادي هيبي تشاينا فورتشن الصيني، حيث ساعد الفريق على البقاء بين أندية النخبة للموسم الثاني على التوالي.

كما دافع جرفينيو عن ألوان أرسنال الإنكليزي وروما الإيطالي.

وسجل جرفينيو أربعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة لعبها مع بارما بينها واحدة فقط في العام الجديد.

