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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

بارزالي يضع حداً لمسيرته الكروية

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أعلن المدافع الإيطالي أندريا بارزالي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في كرة القدم 2006، السبت أنه سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

AFP

ومع تبقي ست مباريات لفريقه قبل نهاية الموسم محلياً، قال بارزالي البالغ من العمر 37 عاماً "فكرت كثيراً بمستقبلي وموعد التوقف حان هذا الموسم. لقد قررت التوقف عن اللعب في حزيران/يونيو".

أضاف "عندما تكون لاعب كرة قدم، يصعب عليك التفكير بالحياة ما بعد كرة القدم، لكن الإصابات هذا الموسم ساعدتني على فهم الأمور"، متابعًا "أحاول التفكير بما سأقوم به لاحقًا. أنا منفتح على أفكار عدة في عالم كرة القدم". 

وأشار إلى أن "لعب كرة القدم كان حلم طفولتي. عليّ العثور على أمر يمنحني الحماس ذاته".

وتراجعت مشاركات بارزالي مع فريق "السيدة العجوز"، وبدأ المباراة ضد سبال في ظل إراحة مدربه ماسيميليانو أليغري عدداً من لاعبيه الأساسيين، تحضيراً لمباراة الإياب ضد أياكس أمستردام في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء (1-1 ذهاباً في هولندا).

وانضم بارزالي إلى صفوف يوفنتوس في 2011 قادماً من فولفسبورغ الألماني الذي توج معه بلقب البوندسليغا عام 2009.

أندريا بارزالي
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