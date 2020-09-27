انطلاقة نابولي وميلان القوية تتواصل



وجاء انتصار نابول يبنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فيما انتصر ميلان 2-صفر الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



في المباراة الأولى، بكّر نابولي بالتسجيل عبر الدولي المكسيكي هيرفينغ لوزانو في الدقيقة العاشرة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي البلجيكي دريس مرتنز سددها بقوة من مسافة قريبة داخل المرمى.



وانتظر نابولي الشوط الثاني لتأمين انتصاره حيث عزز الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي التقدم مطلعه مستغلاً كرة بالكعب من النيجيري فيكتور اوسيمهين (46)، قبل أن يضيف مرتنز الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من زيلينسكي.



وسجل لوزانو هدفه الشخصي الثاني والرابع في الدقيقة 65 إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من مرتنز خلف الدفاع فسددها بيمناه على يسار الحارس، وسجل البديل المقدوني الشمالي إلييف الماس الخامس كرة داخل المنطقة من الألباني السيد هيساي فلعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة (69)، قبل أن يختم البديل الآخر ماتيو بوليتانو المهرجان بمجهود فردي رائع انهاه بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (72).



وفي الثانية، اقتنص ميلان ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول اثر عرقلة الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش داخل المنطقة فانبرى لها الدولي الإيفواري فرانك كيسييه بنجاح، قبل أن يضيف الإسباني المغربي الأصل ابراهيم دياز المعار من ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 50 مستغلاً كرة خاطئة من مدافع كروتوني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.

