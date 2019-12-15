الوقت الضائع يُحبط إنتر ميلان

أضاع إنتر ميلان نقطتين هامتين بعد سقوطه في فخ التعادل مع مضيفه فيورنتينا 1-1، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت فوز يوفنتوس على أودينيزي 3-1.

وقدم فيورنتينا هدية غالية ليوفنتوس الذي تساوى مع إنتر بعدد النقاط ولكل منهما 39 نقطة، ليستعيد النيراتزوري الصدارة بفارق الأهداف عن غريمه، علماً أن قاعدة الترتيب في الدوري الإيطالي تقضي بالاحتكام إلى المواجهات المباشرة بعد لعب المباراتين، مع الإشارة إلى أن يوفنتوس فاز 2-1 في المرحلة السابعة في جوسيبي مياتزا.

وسجل البديل الصربي دوشان فلاهوفيتش (90+2) هدف فيورنتينا والإسباني بورخا فاليرو (8) هدف إنتر.

وخاض فيورنتينا اللقاء من دون نجمه الفرنسي فرانك ريبيري الذي أجرى السبت عملية جراحية في كاحل قدمه اليمنى ما سيبعده عن الملاعب لما يقارب عشرة أسابيع، بحسب ما أعلن اللاعب على صفحته الرسمية على "تويتر".

ورغم تقدم إنتر بالتسجيل، إلا أن الأداء في معظم دقائق المباراة كان لصالح المضيف الذي كان الطرف الأفضل، ويعود الفضل بعدم خسارة إنتر للحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي أنقذ مرماه من ثلاثة أهداف محققة.

وسجل فاليرو لاعب فيورنتينا السابق هدف فريقه من كرة خادعة من داخل المربع الصغير على يمين الحارس البولندي بارتلومي دراجوفسكي (8).

وكاد فيورنتنيا أن يدرك التعادل بسرعة عبر الأوروغوياني مارتن كاسيريس لكن هاندانوفيتش أبطل مفعولها في اللحظة الأخيرة (10). وكرر الاخير تفوقه وأبعد تسديدة ميلان باديلج إلى ركنية (15).

وتألق دراجوفسكي بإنقاذ مرماه من هدف محقق بعدما أبعد تسديدة لوكاكو الرأسية من على خط المرمى (44).

ومنع هاندانوفيتش كرة غايتانو كاستروفيلي من هز شباكه، بعدما ارتمى عليها في الوقت المناسب قبل تجاوزها الخط النهائي (65).

واضاع لوكاكو فرصة سهلة من داخل المربع بعدما سدد في جسم الحارس دراغوفسكي (73).

وبينما كانت جماهير فيورنتينا تغادر مدرجات ملعب أرتيميو فرانكي، خطف البديل فلاهوفيتش الكرة من منتصف الملعب وتقدم بها حتى منطقة الجزاء وسددها في الزاوية العكسية بعيدة عن متناول الحارس السلوفيني (90+2).

وبهذا التعادل رفع فيورنتنيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.