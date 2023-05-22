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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

المدعي العام يطالب بحسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس

طالب مدعي عام الاتحاد الايطالي لكرة القدم حسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي على أن يُتخذ القرار الرسمي قبل الثلاثاء.

Reuters

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويحتل يوفنتوس الذي يخوض مساء الاثنين مباراة ضد امبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي المركز الثاني حالياً.

 وفي حال تم قبول طلب المدعي العام، سيتراجع الفريق إلى المركز السابع في الترتيب مع حظوظ ضئيلة لإمكانية استرجاع المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 يونيو المقبل.                                   

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