المدعي العام يطالب بحسم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويحتل يوفنتوس الذي يخوض مساء الاثنين مباراة ضد امبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي المركز الثاني حالياً.

وفي حال تم قبول طلب المدعي العام، سيتراجع الفريق إلى المركز السابع في الترتيب مع حظوظ ضئيلة لإمكانية استرجاع المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 يونيو المقبل.