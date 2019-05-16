المدافع السلوفاكي سكرينيار يمدّد عقده مع إنتر ميلان حتى عام 2023



وارتبط اسم سكرينيار (24 عاما) بالعديد من الأندية الأوروبية من بينها مانشستر سيتي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني وغريمه التقليدي ريال مدريد.

وقال المدافع الدولي الذي يشتهر في إيطاليا بـ "روبوكاب" (الشرطي الآلي) الخميس "إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي، وأنا فخور لأني سأتمكن من ارتداء هذا القميص مستقبلا".

وتابع "لم ينته هذا الموسم ونحن بحاجة إلى تحقيق هدفنا" في إشارة إلى سعي إنتر ميلان لحجز بطاقة مؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز الثالث في الـ "سيري أ" قبل مرحلتين من النهاية، حيث ينتقل في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة الأحد إلى ملعب نابولي وصيف المسابقة المحلية.

وسجل سكرينيار أربعة أهداف في 80 مباراة خاضها مع الـ "نيراتزوري" قادما من غريمه سامبدوريا عام 2017.

ودافع سكرينيار عن قميص منتخب بلاده في 25 مباراة دولية.

