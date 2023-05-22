المحكمة الرياضية تقرر خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس



وصدرت العقوبة عن محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي وسيتراجع فريق "السيدة العجوز" بسببها من المركز الثاني إلى السابع بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وطالب مدعي عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

وكان يوفنتوس الذي يخوض مساء الإثنين مباراة ضد إمبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة.