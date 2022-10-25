القضاء يرفض تطبيق الإقامة الجبرية على أنييلي

من قبل beIN SPORTS October 25, 2022 11:05 طالبت النيابة العامة في تورينو تطبيق الإقامة الجبرية على رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية ما يعرف بتزوير مكاسب رأس المال.