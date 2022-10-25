القضاء يرفض تطبيق الإقامة الجبرية على أنييلي من قبل beIN SPORTS October 25, 2022 11:05 طالبت النيابة العامة في تورينو تطبيق الإقامة الجبرية على رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية ما يعرف بتزوير مكاسب رأس المال. وأكدت التقارير الصحفية أن القاضي لم يوافق على وضع رئيس يوفنتوس في الإقامة الجبرية لعدم وجود ضرورات لذلك. يوفنتوس الدوري الإيطالي أندريا أنييلي السابق سمبدوريا يحقق فوزه الأول هذا ا اقرأ التالي - آخر الأحداث October 25, 2022 11:05 القضاء يرفض تطبيق الإقامة الجبرية على أنييلي October 24, 2022 22:48 سمبدوريا يحقق فوزه الأول هذا الموسم October 23, 2022 22:50 نابولي يواصل انتصاراته October 23, 2022 15:26 تورينو يُلحق بأودينيزي خسارته الثانية هذا الموسم October 22, 2022 23:00 ميلان يقسو على مونتزا ويتساوى مع نابولي المتصدر October 21, 2022 17:16 بيولي يؤكد غياب مينيون حتى بداية العام المقبل October 21, 2022 13:44 الفرنسي فرانك ريبيري يعلن اعتزال كرة القدم October 20, 2022 15:44 لوكاكو يعاود التمارين الجماعية مع إنتر October 19, 2022 13:34 لاتسيو يكشف تفاصيل إصابة إيموبيلي October 17, 2022 23:22 روما يقتنص فوزاً ثميناً من سامبدوريا