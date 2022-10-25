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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإيطالي

القضاء يرفض تطبيق الإقامة الجبرية على أنييلي

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طالبت النيابة العامة في تورينو تطبيق الإقامة الجبرية على رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية ما يعرف بتزوير مكاسب رأس المال.

وأكدت التقارير الصحفية أن القاضي لم يوافق على وضع رئيس يوفنتوس في الإقامة الجبرية لعدم وجود ضرورات لذلك.

يوفنتوس الدوري الإيطالي أندريا أنييلي
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