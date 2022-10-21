الفرنسي فرانك ريبيري يعلن اعتزال كرة القدم

وبذلك أسدل الجناح السابق للـ"ديوك" الستار عن مسيرة زاخرة بالأرقام والتتويجات.

وتقمّص ريبيري (39 عامًا) ألوان العديد من الأندية الأوروبية والتي من أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي (2005-2007) وبايرن ميونيخ الألماني (2007-2019).

وذكر ريبيري من خلال فيديو نشره عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي أن "لعب الكرة توقف لكن الأحاسيس بداخله لم تتوقف"، مقدما شكره للجميع على هذه المغامرة العظيمة.

وأضاف ريبيري أنه كان يتمنى مواصلة اللعب لكن الألم في ركبته الذي لازمه في الأشهر الأخيرة ازداد سوءً والأطباء نصحوه بالاعتزال.

وأكد الفرنسي أن اعتزاله نهاية جزء فقط من مسيرته الاحترافية كلاعب لكن بالمستقبل القريب سيكون هناك جزء جديد وجميل مع كرة القدم.

يذكر أنّ ريبيري خاض منافسات الموسم الجاري مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي.