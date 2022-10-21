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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإيطالي

الفرنسي فرانك ريبيري يعلن اعتزال كرة القدم

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أعلن النجم الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري اليوم الجمعة اعتزاله كرة القدم.

AFP

وبذلك أسدل الجناح السابق للـ"ديوك" الستار عن مسيرة زاخرة بالأرقام والتتويجات.

وتقمّص ريبيري (39 عامًا) ألوان العديد من الأندية الأوروبية والتي من أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي (2005-2007) وبايرن ميونيخ الألماني (2007-2019).

وذكر ريبيري من خلال فيديو نشره عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي أن "لعب الكرة توقف لكن الأحاسيس بداخله لم تتوقف"، مقدما شكره للجميع على هذه المغامرة العظيمة.

وأضاف ريبيري أنه كان يتمنى مواصلة اللعب لكن الألم في ركبته الذي لازمه في الأشهر الأخيرة ازداد سوءً والأطباء نصحوه بالاعتزال.

وأكد الفرنسي أن اعتزاله نهاية جزء فقط من مسيرته الاحترافية كلاعب لكن بالمستقبل القريب سيكون هناك جزء جديد وجميل مع كرة القدم. 

يذكر أنّ ريبيري خاض منافسات الموسم الجاري مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي.

فرانك ريبيري الدوري الإيطالي ساليرنيتانا
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