السقوط أمام دورتموند يطيح ببرايتنرايتر من تدريب هانوفر

وهي المباراة الثامنة على التوالي التي لم يذق فيها هانوفر طعم الفوز فبقي رصيده 11 نقطة في المركز قبل الأخير، وهو يتقدم بفارق الأهداف فقط على نورمبرغ.

ويأمل النادي بتعيين خليفة لبرايتنرايتر "في الأيام المقبلة"، ورشح اسما بيتر شتويغر المدرب السابق لدورتموند، وميركو سلومكا الذي أشرف سابقاً على شالكه وهانوفر وهامبورغ.

وقال مدير الفريق هورست هيلدت في أعقاب اجتماع أزمة "آندري وفريقه المساعد قاما بعمل حقيقي في الأسابيع والأشهر الماضية من أجل عادة الفريق إلى سكة الانتصارات، لكن للأسف الأمور لم تستقم".

وأضاف "لهذا، توصلنا إلى نتيجة تقضي بالانفصال"، وحدد هدفاً واضحاً للمدرب الجديد هو: "نريد أن نلعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل".

وبدأ برايتنرايتر (45 عاماً) مشواره مع هانوفر في آذار/مارس 2017، وصعد به الموسم الماضي إلى الدرجة الأولى، ثم تم تمديد عقده في بداية الموسم الحالي حتى 2021.

وأصبح برايتنرايتر ثالث مدرب تتم إقالته في الدوري الألماني بعد هايكو هيلريش (باير ليفركوزن) والتركي طيفون كوركوت (شتوتغارت).



