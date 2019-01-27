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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإيطالي

السقوط أمام دورتموند يطيح ببرايتنرايتر من تدريب هانوفر

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أعلن نادي هانوفر، صاحب المركز السابع عشر في الدوري الألماني لكرة القدم، الأحد إقالة المدرب أندري برايتنرايتر غداة الخسارة الثقيلة (1-5) أمام بوروسيا دورتموند المتصدر.

Reuters

وهي المباراة الثامنة على التوالي التي لم يذق فيها هانوفر طعم الفوز فبقي رصيده 11 نقطة في المركز قبل الأخير، وهو يتقدم بفارق الأهداف فقط على نورمبرغ.

ويأمل النادي بتعيين خليفة لبرايتنرايتر "في الأيام المقبلة"، ورشح اسما بيتر شتويغر المدرب السابق لدورتموند، وميركو سلومكا الذي أشرف سابقاً على شالكه وهانوفر وهامبورغ.

وقال مدير الفريق هورست هيلدت في أعقاب اجتماع أزمة "آندري وفريقه المساعد قاما بعمل حقيقي في الأسابيع والأشهر الماضية من أجل عادة الفريق إلى سكة الانتصارات، لكن للأسف الأمور لم تستقم".

وأضاف "لهذا، توصلنا إلى نتيجة تقضي بالانفصال"، وحدد هدفاً واضحاً للمدرب الجديد هو: "نريد أن نلعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل".

وبدأ برايتنرايتر (45 عاماً) مشواره مع هانوفر في آذار/مارس 2017، وصعد به الموسم الماضي إلى الدرجة الأولى، ثم تم تمديد عقده في بداية الموسم الحالي حتى 2021.

وأصبح برايتنرايتر ثالث مدرب تتم إقالته في الدوري الألماني بعد هايكو هيلريش (باير ليفركوزن) والتركي طيفون كوركوت (شتوتغارت).
 
 

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