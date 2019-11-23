الدوري الإيطالي: مالديني جديد في ميلان

ويلعب دانييلي (18 عاما) في مركز لاعب الوسط المهاجم وكان شارك في الجولة الصيفية لميلان لكنها المرة الاولى التي يتواجد فيها ضمن مجموعة مؤهلة لخوض احدى المباريات في الدوري المحلي علما بانه جدد عقده قبل فترة وجيزة حتّى عام 2024.

يذكر أن جد دانييلي تشيزاري الذي توفي عام 2016 ووالده باولو هما اسطورتان حقيقيتان في تاريخ النادي اللومبادري، فقد دافع الجد تشيزاري عن الوان النادي على مدى 12 موسما حاز خلالها بطولة ايطاليا اربع مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة، كما اشرف على تدريب الروسونيري مرتين موسم 1973-1974 وعام 2001.

اما باولو الذي يعتبر احد افضل المدافعين على مر التاريخ، فانه حامل الرقم القياسي في عدد المباريات في الدوري المحلي مع 647 مباراة جميعها مع ميلان الذي حاز معه بطولة ايطاليا سبع مرات ودوري ابطال اوروبا خمس مرات.

