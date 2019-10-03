الدوري الإيطالي - قمة واعدة بين إنتر ويوفنتوس

وفي المراحل الأولى من المسابقة هذا الموسم، فرض إنتر نفسه المرشح الأبرز لكسر هيمنة فريق "السيدة العجوز" على لقب الدوري المحلي في الأعوام الأخيرة، مع تمكّن مدرّبه الجديد أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق ليوفنتوس، من تحقيق نقلة نوعية في الفريق.

وبعدما أنهى يوفنتوس الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليغري، بطلاً بفارق 21 نقطة عن إنتر الرابع، يجد فريق مدينة تورينو نفسه هذا الموسم بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري، في المركز الثاني بعد ست مراحل، بفارق نقطتين خلف إنتر الذي حقق ستة انتصارات متتالية.

ويدخل الفريقان "دربي إيطاليا" الأحد في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، إذ حقق يوفنتوس فوزاً مريحاً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر بتقدمه على مضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في الشوط الأول، وأنهى المباراة خاسراً بنتيجة 1-2 على ملعب كامب نو، في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي مع مدربه كونتي.

وأقر الأخير بأن طعم الخسارة كان "مريراً"، لاسيما وأن إنتر الباحث عن لقب في الدوريين الإيطالي والأوروبي منذ 2010، أضاع محاولات كانت لتحسم النتيجة، قبل أن يتمكن الأوروغوياني لويس سواريز من هز شباك الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش مرتين في الشوط الثاني.

في المقابل، رأى ساري الثلاثاء أن فريقه قدم مباراة "صلبة" ضد ليفركوزن، ويأمل في تكرار هذا الأداء لانتزاع صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية، بحال تمكن من إسقاط إنتر في ملعبه.

ويسعى إنتر ويوفنتوس إلى الابتعاد بشكل تدريجي عن بقية فرق الدوري، وهما لا يزالان الوحيدين دون خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم.

وتفصل ثلاث نقاط بين يوفنتوس وأتالانتا الثالث الذي حقق فوزاً عريضاً في المرحلة السابقة على ضيفه ساسوولو 4-1، ويستضيف ليتشي الوافد الجديد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الأحد، قبل ساعات من القمة.

أمّا نابولي وصيف الموسمين الماضيين، وصاحب المركز الرابع في الترتيب حالياً، فسيكون بضيافة تورينو الأحد أيضاً، باحثاً عن تحقيق فوزه الخامس هذا الموسم بعد أربعة انتصارات وخسارتين.

وبينما تتركز مباريات المرحلة الأحد، يشهد السبت حلول ميلان المتعثر ضيفاً على جنوى، في مباراة يسعى فيها الفريق اللومباردي إلى وقف الانحدار الهائل الذي يعاني منه هذا الموسم، حيث خسر أربع مرات (مقابل فوزين)، بينها ثلاث هزائم في المراحل الثلاث الأخيرة.

وتتحدث التقارير الصحافية عن أن إدارة نادي ميلان المتوّج بطلاً لأوروبا سبع مرات في تاريخه، بدأت البحث عن مدرّب بديل لماركو جامباولو في ظل الأزمة التي يعانيها الفريق على صعيد النتائج، مع احتمال اللجوء إلى الفرنسي رودي غارسيا، المدرب السابق لمرسيليا وليل الفرنسيين وروما.

وتنطلق المرحلة الجمعة بمباراة بريشيا وضيفه ساسوولو، صاحبي المركزين 15 و13 على التوالي.

في ما يلي برنامج الجولة السابعة:

الجمعة 4 تشرين الأول/أكتوبر

بريشيا - ساسوولو

السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر

سبال - بارما

فيرونا - سمبدوريا

جنوى - ميلان

الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر

فيورنتينا - أودينيزي

روما - كالياري

أتالانتا - ليتشي

بولونيا - لاتسيو

تورينو - نابولي

إنتر ميلان - يوفنتوس