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الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي: أتالانتا ينفرد بالمركز الرابع

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استغل أتالانتا خسارة روما وانفرد بالمركز الرابع بفوزه على مضيفه فيورنتينا 2-1 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


وكان روما افتتح المرحلة الجمعة بسقوطه على أرضه أمام بولونيا 2-3 ليتوقف رصيده عند 39 نقطة مقابل 42 لأتالانتا علما بأن الفريقين سيلتقيان في الجولة المقبلة على أرض الأخير.

وتأتي النتيجة الرائعة لأتالانتا صاحب أقوى هجوم في الدوري هذا العام (61 هدفا في 23 مباراة) قبل 10 أيام من مواجهته لفالنسيا الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل بواسطة فيديريكو كييزا (32)، لكن أتالانتا رد بثنائية في الشوط الثاني عن طريق الكولومبي دوفان زاباتا (48) والأوكراني روسلان مالينوفسكيي (72).


 

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