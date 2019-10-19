الدوري الإيطالي: أتالانتا يفرّط في فوز ثمين أمام لاتسيو

وكان أتالانتا في طريقه إلى تحقيق فوز كبير على مضيفه والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لمباراته الثلاثاء المقبل ضد مانشستر سيتي الإنكليزي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تقدم بثلاثية في الشوط الأول سجلها الكولومبي لويس موريال (23 و28)، والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (37).

لكن لاتسيو قلب الطاولة في الشوط الثاني ورد بثلاثية تناوب على تسجيلها تشيرو إيموبيلي (69 و90+2 من ركلتي جزاء) والأرجنتيني خواكين كوريا (70).

ولم يكن أتالانتا الساعي إلى نقطته الأولى في المسابقة القارية العريقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بحاجة إلى هذا التعثر كونه سيواجه قوة هجومية ضاربة لمانشستر سيتي الثلاثاء.

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري لأتالانتا عند ثلاثة، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما صعد لاتسيو الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره روما.