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الدوري الإيطالي

الحكومة الإيطالية تعطي موعداً لعودة التدريبات

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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين أنّ أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في 18 أيار/ مايو في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم.

Reuters

وحصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات يوم الإثنين الماضي لكن بشكل فردي فقط مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي.  

وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية/العلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة.  

وأضافت: "سيتم إرسال توصيات اللجنة والتي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى الاتحاد الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف من للتدريبات الجماعية في 18 مايو".

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من أذار/مارس ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعداً لاستكمال الموسم.  

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