الحكومة الإيطالية تعطي موعداً لعودة التدريبات

وحصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات يوم الإثنين الماضي لكن بشكل فردي فقط مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية/العلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة.

وأضافت: "سيتم إرسال توصيات اللجنة والتي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى الاتحاد الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف من للتدريبات الجماعية في 18 مايو".

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من أذار/مارس ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعداً لاستكمال الموسم.