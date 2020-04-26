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الدوري الإيطالي

الحكومة الإيطالية تسمح بمعاودة التدريبات الشهر المقبل

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قررت الحكومة الايطالية السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من أيار/مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه كما أعلن رئيس الوزراء الأحد.

Reuters

وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد إنه اعتباراً من الرابع من أيار/مايو، "سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة إلى الرياضات الجماعية، فان "الضوء الأخضر" أعطي اعتباراً من 18 ايار/مايو.

ولم يتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.

وكانت السلطات الكروية في البلاد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020 وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من آب/أغسطس من أجل ذلك.

.وبحسب استفتاء اجرته وكالة "اي جي أي"، فان اثنين من كل ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد حيث تعتبر ايطاليا من الدول الأكثر إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي حصد قرابة 27 الف شخص.

وأعلنت إيطاليا في التاسع من آذار/مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد التي أصبحت من الأكثر تأثراً عالمياً بوباء "كوفيد-19"، وذلك ضمن إجراءات إقفال واسعة النطاق من أجل الحد من تفشيه. ويتوقع ان تبدأ السلطات مطلع أيار/مايو المقبل، بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه الإجراءات.
 

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