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كأس أمم إفريقيا 2019
الدوري الإيطالي

التونسي حمزة رفيع ينتقل رسمياً إلى يوفنتوس الإيطالي

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انتقل اللاعب التونسي اليافع حمزة رفيع إلى فريق يوفنتوس الإيطالي قادماً من نادي ليون الفرنسي.

twitter/@hamzarafia10

ووقع اللاعب المولود بمدينة قلعة سنان التونسية يوم 2 نيسان/أبريل 1999، على عقد يمتد لـ3 مواسم مع فريق السيدة العجوز. 

وبعد 9 مواسم في ليون، وقع حمزة رفيع على أول عقد احترافي في مسيرته الكروية مع بطل إيطاليا. 

 

ويشغل اللاعب الذي نشأ في نادي برون تيرايلون خطة صانع ألعاب. 

والتحق رفيع (20 عاماً) بمركز تكوين اللاعبين في نادي ليون في عام 2010 كما أنه لعب للمنتخب الفرنسي لأقل من 17 عاماً. 

واختير هدف رفيع الموسم الماضي في شباك أياكس أمستردام كأفضل هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاماً. 

يذكر أن حمزة رفيع سيعزز صفوف فريق يوفنتوس لأقل من 23 عاماً.   

 
 

يوفنتوس الإيطالي
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