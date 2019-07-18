التونسي حمزة رفيع ينتقل رسمياً إلى يوفنتوس الإيطالي

ووقع اللاعب المولود بمدينة قلعة سنان التونسية يوم 2 نيسان/أبريل 1999، على عقد يمتد لـ3 مواسم مع فريق السيدة العجوز.

وبعد 9 مواسم في ليون، وقع حمزة رفيع على أول عقد احترافي في مسيرته الكروية مع بطل إيطاليا.

3 nuovi arrivi per la #Under23! Erik Gerbi, Hamza Rafia e Daouda Peeters! Benvenuti, ragazzi! ⚫⚪#JuventusYouth pic.twitter.com/3wrLgvWzmT — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 17, 2019

ويشغل اللاعب الذي نشأ في نادي برون تيرايلون خطة صانع ألعاب.

والتحق رفيع (20 عاماً) بمركز تكوين اللاعبين في نادي ليون في عام 2010 كما أنه لعب للمنتخب الفرنسي لأقل من 17 عاماً.

واختير هدف رفيع الموسم الماضي في شباك أياكس أمستردام كأفضل هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاماً.

يذكر أن حمزة رفيع سيعزز صفوف فريق يوفنتوس لأقل من 23 عاماً.

Après 9 ans passé dans l’un des meilleurs centre de formation du monde heureux de vous annoncez la signature de mon premier contrat professionnel en faveur de la @juventus , je tiens à remerciée l @ol pour ces 9 années passez au plus haut niveau avec les coach ... 1/2 pic.twitter.com/2B5XsTddTc — Hamza Rafia (@hamzarafia10) July 17, 2019



