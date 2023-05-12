التعادل يحسم مواجهة لاتسيو وليتشي

ورغم هذا التعادل القاتل، فرّط فريق العاصمة بفرصة الصعود ولو مؤقتًا إلى الوصافة على حساب يوفنتوس وبنقطتين ثمينتين في الصراع المحتدم على المراكز الثلاثة المتبقية لدوري الأبطال بعد أن حسم نابولي اللقب.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 65 نقطة على بُعد نقطة من يوفنتوس الذي يستضيف كريمونيزي الأحد، ويمكن أن يخسر مركزه في حال فوز إنتر الرابع (63) على ساسوولو السبت.

وبعد أن أهدر البرازيلي غابريال ستريفيزا ركلة جزاء للضيوف (23)، منح تشيرو إيموبيلي التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 34.

لكن ليتشي رد بثنائية للفرنسي ريمي أودان قبل نهاية الشوط الأول ومع انطلاق الثاني (45+2 و51).

لكن ميلينكوفيتش-سافيتش خطف التعادل برأسية سكنت شباك ليتشي الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء بابتعاده بخمس نقاط عن سبيتسيا الذي يحتل أول مراكز الهبوط.







