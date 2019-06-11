البرتغالي فونسيكا مدرباً لنادي روما



وكان روما الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عاش موسماً مخيباً واستغنى عن خدمات مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في آذار/مارس الماضي وعين بدلاً منه بصورة مؤقتة كلاوديو رانييري.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo! 🐺 — AS Roma English (@ASRomaEN) June 11, 2019

وبعد أن حاول التعاقد مع أنطونيو كونتي الذي انتقل للإشراف على إنترميلان، ومع جيان بييرو غاسبيرني الذي جدّد عقده مع أتالانتا المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما إلى فونسيكا الذي أشرف على تدريب شاختار دانييتسك الأوكراني في المواسم الثلاثة الأخيرة وحقق معه نجاحات ملفتة محلياً.

وقال فونسيكا: "أنا متحمس للمهمة، لا أستطيع الانتظار للانتقال إلى روما والالتقاء بالجماهير والبدء".

وتابع: "معاً، أؤمن بأننا نستطيع خلق شيء خاص".

وسيخوض روما الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وقد يستغني عن بعض لاعبيه الأساسيين لأسباب اقتصادية أمثال المهاجم البوسني إدين دزيكو، المدافع اليوناني كوستانتينوس مانولاس والظهير الأيسر الصربي ألكسندر كولاروف.

