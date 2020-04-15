الاتحاد الإيطالي يوصي بإجراء اختبارات كورونا للاعبين والأجهزة الفنية

وأضاف الاتحاد أن هذه التوصيات تأتي ضمن ارشادات وضعتها اللجنة الطبية التابعة له حتى تتمكن الأندية من استئناف الموسم المتوقف منذ التاسع من آذار/مارس بأمان.

ويأمل الاتحاد الإيطالي في أن يتم استئناف التدريبات مباشرة بعد انتهاء اجراءات العزل العام الحالية قي الثالث من أيار/مايو.

وسجلت إيطاليا 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19 اليوم الأربعاء، انخفاضاً من 602 في اليوم السابق، بينما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972 سابقاً، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس ذار، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعاً.

وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد والذي تغير على الفور في اليوم التالي.

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "من أجل استئناف الموسم الكروي بأمان أصبح من الضروري اتباع أفضل الاجراءات قبل عودة النشاط عندما يتم رفع قيود العزل العام.

وتابع "نعمل دون تسرع ولكن أيضا دون راحة حتى نكون جاهزين عندما نحصل على الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف الموسم".

وقال الاتحاد الايطالي إنه من أجل استئناف التدريبات يتعين على كل ناد تشكيل مجموعة من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والأطباء وخبراء العلاج الطبيعي وبعض العاملين الخرين من الذين يثبت "عدم إصابتهم تماماً بالفيروس" وعزلهم في معسكرات تدريب تشبه المعسكرات الصيفية.

وأضاف أن كل أفراد المجموعة يجب خضوعهم لفحوص فيروس كورونا خلال 96 ساعة قبل بدء المعسكر.

واقترحت التوصيات أيضا عودة تدريجية للموسم بحيث ينطلق دوري الدرجة الأولى أولا يليه الدرجتان الثانية والثالثة.

وأكد الاتحاد الإيطالي عزمه استكمال الموسم رغم رغبة بعض الأندية في إلغائه.

وكان الدوري قطع حوالي ثلثي المشوار هذا الموسم قبل أن يتم تعليق المسابقات.

