وتوقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ آذار/مارس بسبب جائحة كوفيد-19 ومن المنتظر أن يستمر الموسم حتى آب/أغسطس.

وذكرت سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يدرس مقترحات لتحريك موعد الانتقالات من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس بينما فتح الاتحاد الفرنسي باب الانتقالات يوم الاثنين للصفقات المحلية.

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإيطالي، الذي توقف في التاسع من آذار/مارس، في 20 حزيوان/يونيو وينتهي في الثاني من آب/أغسطس. وإذا حال توقف آخر دون استكمال الموسم سيتم استخدام طريقة حسابية معقدة لحسم الترتيب النهائي للدوري.