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الدوري الإيطالي

الاتحاد الإيطالي يقر موعداً جديداً للميركاتو

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في أول أيلول/سبتمبر، بعد شهرين من موعدها الطبيعي، وتنتهي في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر.

Reuters

وتوقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ آذار/مارس بسبب جائحة كوفيد-19 ومن المنتظر أن يستمر الموسم حتى آب/أغسطس. 

وذكرت سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يدرس مقترحات لتحريك موعد الانتقالات من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس بينما فتح الاتحاد الفرنسي باب الانتقالات يوم الاثنين للصفقات المحلية. 

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإيطالي، الذي توقف في التاسع من آذار/مارس، في 20 حزيوان/يونيو وينتهي في الثاني من آب/أغسطس. وإذا حال توقف آخر دون استكمال الموسم سيتم استخدام طريقة حسابية معقدة لحسم الترتيب النهائي للدوري.

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