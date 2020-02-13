الاتحاد الإيطالي يقترح تعديلاً على تقنية الـ VAR

وجاء في بيان للاتحاد الإيطالي أنه تقدم بهذا الاقتراح إلى فيفا بعد تلقيه "طلبات عدة من أندية الدوري الإيطالي في الأسابيع الأخيرة".

وأفاد الاتحاد الإيطالي أنه "أبلغ فيفا بشكل غير رسمي عن جهوزيته لتجربة استخدام التحدي (challenge) خلال فترة معينة ووفقاً لإجراءات يحددها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم" الهيئة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة.

كما وأشار الاتحاد الإيطالي أنه طلب من رئيس لجنة الحكام نيكولا ريتزولي تشجيع الحكام على "تكثيف المراجعات" على شاشة التحكم على أرض الملعب فيما يخص القرارات المثيرة للجدل.

تبنى الدوري الإيطالي "SERIE A" تقنية المساعدة بالفيديو في عام 2017، قبل أن يضمه مجلس الاتحاد الدولي إلى قوانين اللعبة بشكل رسمي في آذار/مارس 2018.

تحظى التقنية بشعبية في إيطاليا، على عكس إنكلترا حيث أعربت جماهير الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل دائم عن امتعاضها من إلغاء أهداف بداعي التسلل بسبب ميلمترات بالكاد تظهر في الإعادة فضلاً عن تسببها في تباطؤ المباراة.