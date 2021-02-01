الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقاً بشأن حادثة لوكاكو وإبرا

واستدعى الاتحاد الإيطالي حكم المباراة باولو فاليري للاستماع إلى أقواله بشأن الحادثة التي شهدت تفاعلاً لافتاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعادت الصحافة الإيطالية الأربعاء الفائت إلى تفاصيل الشجار الذي حصل في مباراة ربع نهائي الكأس بين نجمي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وإنتر روميلو لوكاكو، وذلك في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي حسمه الأخير ورفاقه 2-1 في الوقت القاتل.

ودخل الزميلان السابقان في مانشستر يونايتد الإنكليزي في مشادة حامية نهاية الشوط الأول، وقد دفع إبراهيموفيتش ثمنه غالياً وكذلك فريقه، إذ نال بطاقة صفراء ثم أتبعها بأخرى في الشوط الثاني، ليُطرد من اللقاء بعد أن كان صاحب هدف التقدم لميلان، ما سمح لإنتر بالعودة بفضل ركلة جزاء سجلها لوكاكو بالذات قبل أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة للدنماركي البديل كريستيان إريكسن.