الاتحاد الإيطالي يعتزم تمديد الموسم حتى الثاني من أغسطس

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الخميس أنه يعتزم تمديد الموسم حتى الثاني من آب/أغسطس بعد أن كان سابقا حتى 30 حزيران/يونيو، وذلك من أجل السماح للوصول إلى نهاية الدوري بعد توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد أنه يعتزم اتخاذ "قرار إرجاء نهاية موسم 2019-2020 حتى الثاني من آب/أغسطس"، بعد أن جددت أندية الدوري الايطالي الثلاثاء عزمها إنهاء الموسم المعلّق منذ التاسع من آذار/مارس إذا سمحت لها السلطات بذلك.

وتأمل الأندية معاودة التمارين بدءا من الرابع من أيار/مايو المقبل، الموعد المحدد لاستمرار الاغلاق التام في البلاد المفروض منذ التاسع من آذار/مارس، حيث من المتوقع أن تبدأ الحكومة بتخفيف الاجراءات.

وقال رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا في البيان "يعمل عالم كرة القدم من دون كلل وبشكل مسؤول من أجل إيجاد الحلول الملموسة والقابلة للتطبيق للأزمة التي تسبب بها كوفيد-19، بما فيها الحلول اللازمة والضرورية لحماية المسابقات العام المقبل".

وأعلن كريستيان سيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني الخميس ان "الدوري بات مستعدا للعودة في التاسع من أيار/مايو أو في وقت لاحق، في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية".

من جهته، أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة أن التأهل الى نسخة الموسم المقبل من مسابقتيه (دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ") يجب أن يكون "على أساس الجدارة الرياضية"، وذلك في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية.

وفي حين أكد "يويفا" أن صحة اللاعبين والمشجعين "لا تزال الشغل الشاغل"، لم يعلن عن أي مواعيد بشأن استئناف مسابقاته.

ويقضي أحد السيناريوهات المطروحة بإنهاء الدوريات المحلية في أوائل آب/أغسطس على أن تستكمل خلال الشهر ذاته مسابقة دوري الأبطال المتوقفة عند الدور ثمن النهائي منذ منتصف آذار/مارس.