العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يدعو لاجتماع استثنائي الثلاثاء

من قبل

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خطوة جدّية لمناقشة مسألة تأثير فيروس كورونا على منافسات الدوري الإيطالي بعد مطالبات بتعليقه.

AFP

ودعا الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد لجانه إلى اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء المقبل بعدما ازدادت الضغوط عليه في الساعات الفائتة.

وكان وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا قد طالب بتعليق منافسات كرة القدم المحلية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد.

وكذلك حثّ رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي على إيقاف الدوري الإيطالي عبر تغريدةٍ نشرها في حسابه على تويتر، قائلاً: "دعونا نوقف الدوري، هل نريدُ شيئاً بعد؟ أوقفوا كرة القدم ... وأرفقَ تغريدته بهاشتاغ (الصحة تأتي أولاً)".

الدوري الإيطالي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فيروس كورونا
السابق رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين
اقرأ
رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين يطالب بتعليق الدوري وبالوتيلي يخرج عن صمته
التالي

آخر الأحداث