الإصابة تبعد بوغبا بين 15 و20 يوماً



وكشفت الفحوص التي أجريت للاعب صباح الإثنين في المركز الطبي للنادي، عن إصابة على مستوى "العضلة اليمنى من الفخذ الأيسر".



ويؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب يمتد بين "15 و20 يوماً" حسب ما أوضح مصدر في النادي لفرانس برس.

ونظراً لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 حزيران/يونيو، لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجدداً مع فريق السيدة العجوز.

وقد يكون بوغبا جاهزاً في معسكر منتخب فرنسا المقبل في حزيران/يونيو ضد جبل طارق (16) ثم اليونان (19) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.



ولم يكن لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق محظوظاً في مشاركته الأولى كأساسي منذ أكثر من سنة، إذ وقع فريسة الإصابة بعد 23 دقيقة فقط من نزوله الأحد ضد كريمونيزي في الدوري المحلي (سيري أ).

ترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.

بعد عودته الصيف الماضي من يونايتد، عاش جحيم الإصابات أولاً في ركبته اليمنى في تموز/يوليو أجبرته على الخضوع لجراحة مطلع أيلول/سبتمبر أبعدته عن مونديال قطر 2022.

أصيب في آذار/مارس بفخذه الأيمن، ثم عاد إلى اللعب تدريجاً منتصف نيسان/أبريل قبل محنته الأخيرة. خاض 10 مباريات هذا الموسم، في مدة أقصاها 25 دقيقة.