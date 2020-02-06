الأنظار تُسلّط على إريكسن قبل دربي ميلان-إنتر

وانضم ابن السابعة والعشرين إلى إنتر الشهر الماضي مقابل 22 مليون دولار أميركي، بعد ستة مواسم ونصف مع نادي شمال لندن.

لكن عقد الدنماركي كان سينتهي في حزيران/يونيو المقبل، وقد عبّر مراراً عن رغبته بخوض تحدّ جديد بعد بلوغ فريقه السابق نهائي دوري أبطال أوروبا.

انقلبت عليه جماهير النادي ما دفعه إلى القول لشبكة "بي بي سي" البريطانية "تمّ إلقاء اللوم علي لكثير من الاشياء، لكوني الرجل السيء. قرأت أني كنت اللاعب السيء في غرف الملابس، منذ عبّرت عن رغبتي بالمغادرة، لم يكن جيداً أن أكون هناك".

وعبّر اللاعب الموهوب عن ارتياحه لفتح صفحة جديدة في إيطاليا "انكلترا في السنوات الاخيرة كانت مرهقة جداً. بعد ما قلته في الصيف، أصبح الأمر +متى سيرحل؟+".

وتابع اللاعب القادم إلى توتنهام في 2013 من أياكس أمستردام الهولندي "بعد كل مباراة (كانوا يقولون) +هل سيرحل؟ ألا يريد الرحيل؟+ بالطبع تحدّث كثر عن الموضوع".

وأردف اللاعب الذي كان قريباً من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد، قائلاً "إذا كان عقدك قصيراً، تكون مثل الخروف الأسود (تعبير يستخدم في انكلترا لوصف عضو غريب داخل مجموعة ما). بالطبع قمت بالمقابلة. كنت صريحاً جداً. شعرت بأنه يجب أن أكون صريحاً".

لعب إريكسن أساسياً في مباراة إنتر الأخيرة على أرض أودينيزي، وبعد خروجه في الدقيقة 58 سجل زميله البلجيكي روكيلو لوكاكو هدفي الفوز.

ثلاث نقاط أبقت "نيراتزوري" على مسافة ثلاث نقاط من يوفنتوس المتصدر، لكن بفارق 19 نقطة عن ميلان قبل مواجهتهما على ملعب "سان سيرو".



"إيبرا بطل"

صحيح أنّ ميلان يحتل المركز الثامن الا انه لم يخسر في آخر خمس مباريات، خصوصا بعد عودة مهاجمه السويدي العملاق زلاتان ابراهيموفيتش من الولايات المتحدة.

عاد زلاتان إلى التمارين بعد غيابه بسبب المرض عن المرحلة السابقة، حيث أهدر ميلان نقطتين بتعادله مع فيرونا 1-1.

لكن الهداف البالغ 38 عاما شارك في تمارين المدرب ستيفانو بيولي، مع زميله العائد من إصابة طويلة أيضاً الأرجنتيني لوكاس بيليا.

وعن إمكانية مواجهة زلاتان الأحد، قال إريكسن: "يملك اسماً كبيراً. وهناك أيضاً (مواطنه المدافع) سايمون كاير. تحدثت معه عندما كان في أتالانتا. ستكون أول مرة أواجهه (كاير) وبالتالي الأمر ممتع. آمل في أن نظهر مكانتنا في الدوري".

وعلى غرار اريكسن، أشاد لوكاكو بزلاتان صاحب الانجازات المتعددة في الملاعب الاوروبية والقادم في كانون الثاني/يناير الماضي من لوس أنجليس غالاكسي الاميركي، واعتبره "بطلاً رائعاً ومحترفاً".

وقال لوكاكو إنه تعلم الكثير من زلاتان عندما لعبا سوياً في مانشستر يونايتد الانكليزي "إيبرا بطل، أحترمه".

وأضاف عن زلاتان الذي سجل هدفين في خمس مباريات "في مانشستر كنت أتدرب معه كل يوم، كان أجمل شيء بالنسبة لي. من الجيد أن ألعب ضده.. بالنسبة لي من الطبيعي أن يقوم بهذه الأمور بعمر الثامنة والثلاثين. يعمل كثيراً. كان ينصحني دوماً في مانشستر".

وكان لوكاكو أحد أبرز عوامل نجاح تشكيلة المدرب انتونيو كونتي هذا الموسم مع زميله المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز، فسجل 16 هدفا في الدوري و20 في مختلف المسابقات في 29 مباراة منذ قدومه من ملعب "أولدترافورد".

وكان إنتر حسم دربي الذهابا أمام الروسونيري 2-صفر بهدفي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ولوكاكو.

لكن لوكاكو ورفاقه سيفتقدون حارسهم الأساسي السلوفيني سمير هندانوفيتش الذي تعرض لكسر في اصبعه في التمارين بالاضافة الى نجم الهجوم لاوتارو مارتينيز بسبب الايقاف، كما كشفت الرابطة ان الظهير الشاب اليساندرو باستوني سيغيب بسبب الايقاف، فيما يعاني بروزوفيتش من الاصابة.

وفي ظل الغيابات، قد يلجأ كونتي الى الدفع بانتداباته الجديدة اريكسن، الظهير الانكليزي المخضرم اشلي يونغ والجناح النيجيري فيكتور موزيس الذي لعب تحت اشراف كونتي في تشيلسي الانكليزي.

في المقابل، وبرغم تقدم ميلان تحت اشراف بيولي الذي استلم مهمته في تشرين الاول/اكتوبر الماضي خلفاً لماركو جامباولو، أشارت تقارير إلى نية الفريق اللومباردي استقدام المدرب الالماني رالف رانغنيك الصيف المقبل، بسبب نجاحاته الادارية والفنية مع ريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الالماني.

يوفنتوس مرشح لتسليط الضعط على إنتر قبل "الدربي"

قبل "دربي ديلا مادونينا"، سيكون يوفنتوس، المتوج في المواسم الثمانية الماضية، قادرا على الابتعاد ست نقاط عن انتر، عندما يحل السبت على فيرونا التاسع والذي لم يخسر في آخر ست مباريات.

فبعد سقوطه الثاني هذا الموسم امام نابولي، عوّض فريق "السيدة العجوز" بفوز صريح على فيورنتينا 3-صفر، بينها ثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلتي جزاء.

أما لاتسيو الثالث والذي اهدر الوصافة الاربعاء بتعادله في مباراة مؤجلة مع ضيفه فيرونا، فيحل على بارما السابع، فيما يفتتح روما الخامس المرحلة الجمعة مع ضيفه بولونيا الحادي عشر، ويحل اتالانتا الرابع على فيورنتينا الرابع عشر السبت.