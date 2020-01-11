الألماني ديمه من لايبزيغ الى نابولي

انتقل لاعب الوسط الألماني دييغو ديمه من لايبزيغ الى نابولي الإيطالي، وذلك بحسب ما أكد الأخير السبت على لسان رئيسه أوريليو دي لورنتيس.

وغرد دي لورنتيس على تويتر قائلا "أهلا وسهلا بك دييغو!"، ابن الـ28 عاما الذي وقع عقدا يمتد لخمسة أعوام في صفقة قدرت بقرابة 15 مليون يورو.

وكان ديمه الذي خاض مباراة دولية وحيدة بقميص المنتخب الألماني عام 2017، يدافع عن ألوان لايبزيغ منذ 2014 بعد أن بدأ مسيرته الاحترافية مع أرمينيا بيليفيلد حيث لعب من 2010 حتى 2012 قبل الالتحاق بادربون، مساهما في صعود الأخير الى الدرجة الأولى عام 2014 في موسمه الأخير معه.

ثم كرر الأمر ذاته مع لايبزيغ الذي صعد معه الى الدرجة الثالثة موسم 2013-2014 ثم الى الثانية موسم 2014-2015.