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الدوري الإيطالي

استمرار تجميد النشاط الرياضي في إيطاليا حتى يوم 14 يونيو

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تمديد فترة توقف أنشطته الكروية حتى منتصف الشهر المقبل في انتظار أي قرار آخر من قبل الجهات الحكومية المختصة.

Reuters

وجاء قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقب قرار حكومي اليوم الاثنين بتمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى 14 يونيو القادم.

وجاء في البيان على الموقع الرسمي للاتحاد: ""في انتظار أي قرار آخر من السلطات المختصة" ستبقى المسابقات معلقة حتى ذلك التاريخ أي 14 يونيو

وتم تعليق الدوري الإيطالي منذ 9 مارس، عندما أمرت الحكومة بإغلاق البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد الإيطالي أن أي قرار جديد سيكون مرتبطا بمقررات السلطات الحكومية.

ويتبقى 12 جولة في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى أربع مباريات تم تأجيلها من الجولة 25. بالإضافة إلى كأس إيطاليا.

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