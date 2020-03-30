استكمال الدوري الإيطالي معقد وفقاً لرئيسي فيورنتينا وتورينو



وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا، البلد الأكثر تضرراً في العالم والذي شهد أكثر من ثلث وفيات العالم جراء كورونا، 11591 حالة وفاة (حتى اللحظة) منذ ظهور الفيروس في المناطق الشمالية في 21 شباط/فبراير.

وفرضت إيطاليا إجراءات العزل العام لمدة ثلاثة أسابيع وتوقف الدوري الإيطالي مثل بقية منافسات كرة القدم حول العالم ولا توجد أيّ إشارة على موعد استئناف النشاط.



وأبلغ روكو كومسيو مالك فيورنتينا شبكة راي الرسمية في مقابلة إذاعية: "دعونا نفكر أولاً في صحة وسلامة الناس وبعدها تأتي كرة القدم، سنرى مدى إمكانية العودة إلى التدريبات لكن يوجد احتمال كبير لعدم اكتمال البطولة".

وقال نظيره في نادي تورينو أوربانو كايرو إنه حتى لو استأنفت الفرق التدريبات في أيار/مايو فإنّه لن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال المسابقة.

وقال في مقابلة إذاعية أخرى مع شبكة راي: "هذا يعني استئناف التدريبات في نهاية مايو وبعدها استئناف المباريات في نهاية يونيو واللعب في يوليو وأغسطس".

وتابع: "وبعدها سيحصل الجميع على راحة لمدة شهر إضافة إلى شهر آخر للتدريبات ولن يبدأ الموسم الجديد قبل نوفمبر، أعتقد أنّه سيناريو صعب التحقق".

وعبّر عن رفضه منح اللقب لمتصدر الدوري، وقال: "أرفض هذا المقترح لأنّ البطولة لم تنته بعد وهناك ثلاثة فرق تتنافس على المقدمة".

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة متفوقاً بنقطة واحدة على لاتسيو وبتسع نقاط على إنتر ميلان الذي لعب 25 مباراة.

