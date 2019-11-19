استقالة رئيس رابطة الدوري الإيطالي

وقال ميتشيكي في بيان له "أود أن أعلن استقالتي الفورية من منصبي رئيسا لرابطة الدوري. إن التقارير التي نشرت اليوم والمتعلقة بكيفية انتخابي قبل 20 شهراً غير مقبولة وفرضت علي اتخاذ هذا القرار".

وتم فتح التحقيق بعد تصريحات رئيس جنوى إنريكو بريتسيوسي الذي قال "عندما لا تتم الأمور بشكل صحيح، تنفجر الحقيقة في النهاية".

ووفقا لوسائل الإعلام الرياضية الإيطالية، كان رئيس جنوى يشير إلى العديد من العيوب الإجرائية في انتخاب ميتشيكي.

وقبل تعيين ميتشيكي الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ظلت الرابطة لأكثر من عام بدون رئيس حيث كانت تحت وصاية الاتحاد منذ آذار/مارس 2017، ثم اللجنة الأولمبية، علما بأن الرئيس السابق كان ماوريتسيو بيريتا، الذي ظل في منصبه من 2010 إلى 2017.

ولم يعلن ميتشيكي ما إذا كان سيتخلى أيضاً عن منصبه في الاتحاد.