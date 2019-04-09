استقالة بيولي من تدريب فيورنتينا

وتأتي هذه الاستقالة بعد يومين على سقوط فيورنتينا بهدف نظيف أمام ضيفه فروزينوني صاحب المركز ما قبل الأخير في الدوري، ليكتفي بتحقيق فوز واحد في آخر عشر مباريات له في الدوري المحلي.

ويعود الفوز الأخير لفيورنتينا في الدوري إلى 17 شباط/فبراير، وذلك على حساب مضيفه سبال 4-1.

ويحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 39 نقطة، بعيداً بفارق 13 نقطة عن ميلان الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



لكن الفريق بلغ الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية بعدما أذل روما 7-1 في ربع النهائي، ويلاقي أتالانتا في 25 نيسان/أبريل الحالي إيابا بعد أن تعادل على أرضه ذهابا 3-3.

وتولى بيولي (53 عاماً) تدريب فيورنتينا في مطلع موسم 2017-2018، بعد الإشراف على أندية عدة أبرزها إنتر ميلان ولاتسيو.