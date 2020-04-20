ارتفاع أسهم يوفنتوس في البورصة مع إمكانية استئناف الدوري الايطالي

ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس في البورصة الإثنين مدعومة بالمناقشات حول استئناف محتمل لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم خلف أبواب مغلقة.

وارتفعت أسهم النادي الأكثر تتويجا في إيطاليا بنسبة 11،7 بالمئة في بورصة ميلانو في سوق تعرف هبوطا قويا أيضا بسبب الأزمة الصحية التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

وكان يوفنتوس أحد الأندية الأولى التي عقدت صفقة مع لاعبيها، بينهم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخفض رواتبهم.

وتوقفت كرة القدم منذ التاسع من آذار/مارس الماضي في إيطاليا حيث أدى فيروس كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 24 ألف شخص وتم تمديد إجراءات العزل الذاتي حتى الثالث من أيار/مايو على الأقل.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة أصر يوم الجمعة على استئناف المباريات "أواخر أيار/مايو - أوائل حزيران/يونيو"، مشددا على المخاطر الاقتصادية، بينما قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الاثنين أن البطولات الأوروبية مستعدة لاستئناف المنافسات بدون جمهور.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الايطالية "اعتقد ان هناك خيارات تسمح لنا باستئناف مسابقات الكؤوس والدوريات واستكمالها".

وأضاف "من السابق لأوانه القول أننا لا نستطيع إنهاء الموسم. سيكون التأثير رهيبا على الأندية والبطولات. من الأفضل اللعب بدون جمهور بدلا من عدم اللعب على الإطلاق".