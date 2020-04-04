اتفاق على تخفيض رواتب لاعبي الدوري الإيطالي 50% عن شهر مارس

وكان المسؤولون عن كرة القدم الايطالية أعلنوا الجمعة بأن لا موعد محدد لمعاودة النشاط في مسابقتي الدوري المحلي والكأس، في الوقت الذي تواجه البلاد تحديا كبيرا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم منتصف الشهر الماضي تعليق الأنشطة الرياضية في ايطاليا حتى 13 نيسان/ابريل بسبب وباء "كوفيد-19" الذي حصد قرابة 15 الف شخص في البلاد.

وعقد ممثلو الدوري الإيطالي ونقابة اللاعبين اجتماعاً الجمعة عبر تقنية الاتصال عبر الهاتف للبحث في امكانية تحديد موعد لمعاودة النشاط المحلي وامكانية تقليص رواتب اللاعبين.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان "ستنظر رابطة الدوري بمعاودة النشاط الرياضي عندما تسمح الظروف الصحية بناء على مراسيم حكومية، آخذين في عين الاعتبار صحة الرياضيين وجميع المشاركين".

وأضافت "بعد دراسة مختلف السيناريوهات التي لا يزال الشك يحوم حولها، ستواصل رابطة الدوري مع ممثلي الاندية في تحليل تأثير وتداعيات فيروس كورونا في الايام المقبلة".