إيموبيلي يقارن مدربه إنزاغي بيورغن كلوب

كان لاتسيو إنزاغي متخلفاً بفارق نقطة عن حامل اللقب يوفنتوس بعد مرور 26 مرحلة من بداية الموسم، عندما تم تعليق الدوري الإيطالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتذوق لاتسيو طعم النجاح بفوزه في كأس إيطاليا 2019، وكأس السوبر في العام ذاته وفي عام 2017، تحت قيادة إنزاغي الذي تم تعيينه في عام 2016.

ولعب إيموبيلي تحت إمرة كلوب في بوروسيا دورتموند في موسم 2014-2015.

وقال إيموبيلي على الدردشة الحية في إنستاغرام "كلوب هو خبير مهم جداً في كرة القدم وقلت دائماً إنني أحب العمل معه عندما كنت في أفضل حالاتي، إنه مدرب لديه كل شيء".

وأضاف: "يذكرني سيموني إنزاغي به حقاً، متشابهان جداً في مهاراتهم التحفيزية، وإن كان ذلك بطرق مختلفة قليلاً".

وكان إيموبيلي متصدراً لترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفاً قبل التوقف.

وعاد إيموبيلي للبريق بعد عودته إلى إيطاليا عبر لاتسيو عام 2016، وتناول اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً تلك العودة وارتباط اسمه بنابولي بالقول: "كنت قريباً من نابولي وصحيح أنني كنت أتمنى أن ألعب معهم يوماً ما، لكنني سعيد جداً هنا بعد وصولي إلى لاتسيو، توقفت عن التفكير في الأمر".

وتابع أيموبيلي بمنتهى التواضع: "لا أعرف ما إذا كنت سأنهي مسيرتي المهنية هنا. ربما عندما أبلغ من العمر 33 عاماً، سيكون لاتسيو ناجحاً جداً لدرجة أنهم بحاجة إلى لاعبين أكثر أهمية مني. أنا لا أحب أن أكون عبئًا على أي شخص. سأستمر في بذل كل ما لدي من أجل هذا القميص طالما أستطيع".

وختم حديثه بالعودة إلى مدربه فقال: "إنزاغي هو بالتأكيد المدرب الذي أخذت منه أفضل الملاحظات، لقد أجرينا مناقشة قصيرة عندما تفاعلت بغضب مع التبديل في إحدى المباريات، لكنهُ تعامل معي بالطريقة الصحيحة، أنا أعرفه وهو يعرفني".