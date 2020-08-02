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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

إيموبيلي: لم أستسلم وهذا نجاح للفريق

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أكد نجم لاتسيو شيرو إيموبيلي أن أحلامه تحققت بعد معادلة الرقم القياسي لأفضل هدافي الدوري الإيطالي واتجاهه للفوز بالحذاء الذهبي لموسم 2019-2020.

Reuters

وبعد مباراة لاتسيو ضد نابولي أمس ورغم الخسارة 3-1، ألا أن إيموبيلي رفع رصيده إلى 36 هدفاً على غرار مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 36 هدفاً في 2015-2016  حين كان يدافع عن ألوان نابولي.

وتفوق إيموبيلي على جميع مهاجمي أوروبا العظام أمثال نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (34) ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو (31) وقائد برشلونة ليونيل ميسي (25).

وقال إيموبيلي لقناة لاتسيو بعد مباراة أمس "أنا سعيد للغاية وفخور بما حققته، خاصة عندما أعود بذاكرتي إلى حيث بدأت وكل شيء مررت به".

وأضاف "إذا كنت تؤمن حقاً بأحلامك فإنها تتحقق،  لا يسعني إلا أن أشكر المدرب والموظفين، وزملائي في الفريق، ويمكنني أن أؤكد لكم أن هذه الأرقام القياسية للفريق بأكمله".

وتابع نجم الدوري الإيطالي "أشكر أيضاً مشجعي لاتسيو، الذين جعلوني أشعر بأنني لا غنى عنه في هذا الفريق، أنا فخور جداً بذلك. أريد أن أكون مثالاً حياً للاعب الذي لم يستسلم أبداً، وأقول لكل لاعب يمكنك تحقيق أي هدف".

إيموبيلي أكد أنه فخور جداً بمكانته في تاريخ الرياضة "لقد تأثرت بالتفكير في الكيفية التي استقبلني بها زملائي في غرفة تبديل الملابس بعد تسجيل هاتريك في فيرونا. هذه هي الرياضة".

وأنهى لاتسيو الدوري بالمركز الرابع وضمن بالتالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد أن كان منافساً شرساً على لقب السكوديتو قبل التوقف القسري بسبب جائحة كورونا.

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