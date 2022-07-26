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الدوري الإيطالي

إيقاف مدافع أتالانتا بالومينو بسبب المنشطات

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أوقف المدافع الأرجنتيني في نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم خوسيه لويس بالومينو بشكل مؤقت بعد اكتشاف تناوله مادة منشطة محظورة، وفق ما أعلنت الثلاثاء سلطات مكافحة المنشطات.

Reuters

وجاء في بيان إيقاف ابن الـ32 عاماً أن "المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات أوقفت مؤقتاً الرياضي خوسيه لويس بالومينو... لانتهاكه المادتين 2.1 و2.2".

وتابع البيان أن العينة المأخوذة من اللاعب أظهرت وجود مادة الـ"كلوستيبول"، وهو ستيرويد منشط.

ويدافع بالومينو عن ألوان أتالانتا منذ 2017 بعد مرور في الدوري الفرنسي مع متز (2014-2016) والدوري البلغاري مع لودوغوريتس (2016-2017).
خاض بالومينو الموسم الماضي 45 مباراة مع أتالانتا الذي حل ثامناً في الدوري المحلي، وهو مرتبط مع ممثل مدينة برغامو حتى حزيران/يونيو 2023.
 

أتالانتا المنشطات الدوري الإيطالي
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