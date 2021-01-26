إيقاف كونتي مباراتين لتعديه لفظياً على الحكم



وتلقى المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنكليزي بطاقة حمراء بعد الدقيقة 90 من المباراة، عندما اعتبر أنّ الحكم فابيو ماريسكا لم يحتسب وقتاً إضافياً كافياً.

وقالت رابطة الدوري في بيان إنّ كونتي عوقب بسبب: "عبارات غير محترمة تجاه الحكم تواصلت خارج الملعب".

وأضافت أنه: "في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، واجه (كونتي) الحكم بأسلوب تهديدي، وهو يصرخ في وجهه موجهاً تعبيراً مسيئاً للغاية".

وتم تغريم المدير الفني لإنتر غابرييلي أوريالي 5 آلاف يورو وإيقافه لمباراة واحدة.

ويغيب كونتي عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري ضد بينيفينتو وفيورنتينا.

