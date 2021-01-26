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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

إيقاف كونتي مباراتين لتعديه لفظياً على الحكم

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عوقب مدرب نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي الثلاثاء بالإيقاف لمباراتين ودفع غرامة قدرها 20 ألف يورو (24 ألف دولار)، لتعرضه لفظياً لحكم المباراة التي تعادل فيها فريقه مع أودينيزي سلباً في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP


وتلقى المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنكليزي بطاقة حمراء بعد الدقيقة 90 من المباراة، عندما اعتبر أنّ الحكم فابيو ماريسكا لم يحتسب وقتاً إضافياً كافياً.

وقالت رابطة الدوري في بيان إنّ كونتي عوقب بسبب: "عبارات غير محترمة تجاه الحكم تواصلت خارج الملعب".

وأضافت أنه: "في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، واجه (كونتي) الحكم بأسلوب تهديدي، وهو يصرخ في وجهه موجهاً تعبيراً مسيئاً للغاية".

وتم تغريم المدير الفني لإنتر غابرييلي أوريالي 5 آلاف يورو وإيقافه لمباراة واحدة.

ويغيب كونتي عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري ضد بينيفينتو وفيورنتينا.
 

إنتر الدوري الإيطالي أودينيزي أنطونيو كونتي
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