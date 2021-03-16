إيقاف ريبيتش مباراتين وتغريم دوناروما لأسباب مسلكية

وتمّ طرد ريبيتش في الثواني الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه صفر-1 ليتخلف بفارق 9 نقاط عن جاره إنتر المتصدر الذي اقترب من إحراز الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2010، عندما توّج بثلاثية تاريخية بإشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.



وعوقب ريبيتش لإظهاره "قلة احترام" تجاه الحكم وسيغيب بالتالي عن المباراتين المقبلتين لفريقه ضد فيورنتينا وسمبدوريا.



أما دونارما، فغرمته الرابطة مبلغا مقداره 10 آلاف يورو بسبب "سلوكه العدائي والهجومي تجاه أفراد الجهاز الفني للفريق المنافس حيث توجه الى احدهم بالشتم".

