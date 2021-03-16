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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

إيقاف ريبيتش مباراتين وتغريم دوناروما لأسباب مسلكية

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف الكرواتي ريبيتش مهاجم ميلان مباراتين وتغريم زميله حارس المرمى جانلويجي دوناروما، بسبب ما بدر منهما خلال المباراة ضد نابولي في الدوري المحلي صفر-1.

AFP

وتمّ طرد ريبيتش في الثواني الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه صفر-1 ليتخلف بفارق 9 نقاط عن جاره إنتر المتصدر الذي اقترب من إحراز الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2010، عندما توّج بثلاثية تاريخية بإشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعوقب ريبيتش لإظهاره "قلة احترام" تجاه الحكم وسيغيب بالتالي عن المباراتين المقبلتين لفريقه ضد فيورنتينا وسمبدوريا.

أما دونارما، فغرمته الرابطة مبلغا مقداره 10 آلاف يورو بسبب "سلوكه العدائي والهجومي تجاه أفراد الجهاز الفني للفريق المنافس حيث توجه الى احدهم بالشتم".
                  

الدوري الإيطالي ميلان آنتي ريبيتش جانلويجي دوناروما
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