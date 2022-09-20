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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإيطالي

إيقاف دي ماريا لمباراتين بعد طرده ضد مونزا

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قررت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء إيقاف جناح يوفنتوس الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا لمباراتين، وذلك بسبب طرده في الخسارة المذلة أمام الصاعد مونزا في الدوري المحلي بعد ضربه لاعباً منافساً بالكوع.

AFP

وطرد الوافد الجديد الى عملاق تورينو قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول من مباراة الأحد التي منحت مونزا فوزه الأول على الإطلاق في الدرجة الأولى (1-صفر)، بعد الكوع الذي أصاب به وجه أرماندو إيتسو.

وأقر دي ماريا لاحقاً بالدور الذي لعبه في الهزيمة الأولى لفريقه هذا الموسم على صعيد الدوري والثالثة مع احتساب مباراتيه في دوري أبطال أوروبا، ما عقّد وضع المدرب ماسيميليانو أليغري نتيجة تخلف "السيدة العجوز" بفارق سبع نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيغيب دي ماريا عن مباراتي يوفنتوس ضد بولونيا في تورينو وميلان البطل في "سان سيرو" بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية والتي سيكون ابن الـ34 عاماً طرفاً فيها بخوضه مباراتين دوليتين وديتين مع الأرجنتين استعداداً لمونديال قطر.

كما قررت رابطة الدوري إيقاف المدرب البرتغالي لنادي روما جوزيه مورينيو مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء فريقه السابق إنتر في ميلانو.

وقالت الرابطة إنها عاقبت مورينيو بسبب "دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 11" من المباراة التي خسرها روما الأحد على أرضه ضد أتالانتا صفر-1، و"دخوله في مشادة مع لاعب من الفريق الخصم".

وكان روما يتخوف من إيقاف مدربه البرتغالي لثلاث مباريات نتيجة احتجاجه الشديد على الحكم دانييلي شيفي اعتراضاً على قرار الأخير بعدم منح نيكولو زانيولو ركلة جزاء في الشوط الثاني.
                  
                
 

دي ماريا يوفنتوس الإيطالي
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